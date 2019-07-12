Похищенные кустарники фигурант продавал на рынках областного центра.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в период с 28 июня по 1 июля текущего года подозреваемый похищал декоративные растения, в том числе туи, с благоустроенных территорий офисных организаций. Фигурант вырывал растения из земли, прятал их в мусорные пакеты и хранил дома до момента реализации.В общей сложности злоумышленник похитил 14 декоративных растений, причинив собственникам ущерб на сумму более 40 000 рублей.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц города после совершения очередной кражи.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что часть похищенного продал на рынках областного центра.Несколько кустарников были возвращены собственникам.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.