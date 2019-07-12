Стражи порядка познакомили ребят с некоторыми полицейскими специальностями и напомнили об основных правилах личной безопасности.

Уже несколько лет подряд владимирские полицейские вместе со своими коллегами из других силовых ведомств проводят встречи с участниками детского технопарка «Кванториум-33».В рамках ставших уже традиционными мероприятий правоохранители рассказывают ребятам о работе полицейских и следователей, знакомят школьников с тонкостями службы. Также во время беседы с подростками представители правоохранительных ведомств уделяют особое внимание повышению уровня правовой грамотности ребят, разъяснению правил безопасного поведения и ответственности, предусмотренной законодательством за совершение преступлений и правонарушений.В текущем году встреча с кванторианцами началась с показательного выступления полицейских-кинологов Центра кинологической службы регионального Управления МВД. Служебные собаки с удовольствием продемонстрировали ребятам свои навыки по задержанию «преступников» и нахождению спрятанных запрещенных веществ. После выступления мальчишки и девчонки получили возможность пообщаться с полицейскими и задать вопросы об особенностях дрессировки собак.Далее ребят познакомили с профессией эксперта-криминалиста.Сотрудники ЭКЦ УМВД России по Владимирской области продемонстрировали содержимое чемодана эксперта-криминалиста, рассказали о различных видах криминалистических экспертиз.Особый интерес у участников технопарка вызвала процедура снятия отпечатков пальцев, в которой захотели поучаствовать все без исключения.В мероприятии также приняла участие член общественного совета при региональном УМВД Светлана Мангушева, которая после демонстрации профилактического видеоролика, напомнила ребятам о важности соблюдения простых правил личной безопасности и пригласила принять участие в мероприятиях, проводимых общественниками для подростков в период летних каникул.Во время встречи подростки активно участвовали в разговоре, задавали много вопросов и анализировали обсуждаемые темы, делясь примерами из жизни.Завершилось мероприятие экскурсией по технопарку и общей фотографией.