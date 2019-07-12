До конца 2021 года в регионе создадут Единую диспетчерскую службу

До конца 2021 года в регионе создадут Единую диспетчерскую службуЗаместитель директора облздрава Елена Овчинникова и руководители станций скорой помощи Владимирской области встретились с главврачом Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы Николаем Плавуновым, узнали об опыте внедрения современной информационной системы, с помощью которой они охватывают все этапы вызовов. Система автоматически выдаёт информацию о местонахождении ближайшей бригады медиков.С помощью планшета врачи имеют доступ к электронной амбулаторной карте всех пациентов. Специалисты оперативно получают информацию об истории болезни, наличии противопоказаний и другие необходимые сведения, чтобы принять наиболее правильное решение.Единый диспетчерский центр позволяет дистанционно отслеживать состояние медоборудования и наличие свободных коек в больницах.Напомним, что до конца 2021-го года и во Владимирской области создадут Единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. По этой модели на вызов будут направлять ближайшую бригада, что повысит оперативность и качество работы врачей.