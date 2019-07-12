Похищенные кустарники фигурант продавал на рынках областного центра.
Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Установлено, что в период с 28 июня по 1 июля текущего года подозреваемый похищал декоративные растения, в том числе туи, с благоустроенных территорий офисных организаций. Фигурант вырывал растения из земли, прятал их в мусорные пакеты и хранил дома до момента реализации.
В общей сложности злоумышленник похитил 14 декоративных растений, причинив собственникам ущерб на сумму более 40 000 рублей.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц города после совершения очередной кражи.
В содеянном фигурант сознался, пояснив, что часть похищенного продал на рынках областного центра.
Несколько кустарников были возвращены собственникам.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.