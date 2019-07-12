В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествия с участием военнослужащего - водитель квадроцикла врезался в ворота контрольно-пропускного пункта в Сергиевом Посаде, сбившие солдата, после чего скрылся с места аварии.

Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший в минувший вторник, 9 июля, на контрольно-пропускном пункте войсковой части в Московской области.На записи видно, как водитель квадроцикла врезался в ворота, которые, в свою очередь, сбили военнослужащего, дежурившего на КПП.По данным местных СМИ, описываемые события, разворачивались у въезда на территорию вирусологического центра НИИ микробиологии Минoбороны в Сергиевом Посаде.По некоторым данным, пострадавший – солдат срочной службы, получил травмы и был доставлен в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.Сообщается, что мужчина, управлявший квадроциклом, скрылся с места ДТП.