Полину Гагарину заподозрили в беременности. Да и сама певица говорит, что, как минимум, на четвертом месяце.

Полину Гагарину заподозрили в беременности. Да и сама певицаговорит, что, как минимум, на четвертом месяце.Отдых в Греции для Полины Гагариной не прошел даром. Поклонникипевицы в последнее время все переживали, что артистка сильно похудела.Действительно, с каждым снимком она становилась все тоньше – и, если некоторымфанатам это нравилось, другие били тревогу, предупреждая своего кумира обопасности анорексии.Как выяснилось, худая Полина Гагарина на самом деле все этовремя не только нежилась под лучами греческого солнца на пляжах и у бассейна -но и налегала на блюда местной кухни. В результате в Instagram артистки пропали фотографии вкупальниках – Полина теперь снимается только в одежде. Фанаты даже заподозрили,что певица беременна."Все ребята! Вы меня сглазили. Живот не втягиваетсявообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!", – подписалаочередное фото. На нем певица предстала в ярко-желтом комбинезоне,который очень гармонирует с загорелой кожей.Надо отметить, что большинство поклонников не разделяютпереживаний из-за веса. Они уверяют певицу, что она шикарновыглядит. А женская часть аудитории не скрывает зависти – дамы признаются, чтомечтали бы иметь такую фигуру.