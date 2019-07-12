В пятницу ночью в аэропорту Краснодара полицейские задержали актера Тимура Ефременкова. Со кинозвездой обращались бережно: 43-летний мужчина даже смог спокойно записать и опубликовать из патрульной машимны видео с обращением к брату Сане.

В пятницу ночью в аэропорту Краснодара полицейские задержали актера Тимура Ефременкова. Со кинозвездой обращались бережно: 43-летний мужчина даже смог спокойно записать и опубликовать из патрульной машины видео с обращением к "брату Сане"."Саня, короче, такая шляпа, меня куда-то везут. Это, конечно, смешно, но меня реально везет милицейский "уазик" в городе Краснодар. Меня сняли с рейса из-за того, что я не понравился, видимо, особям женского пола. Меня везут, я не понимаю где я нахожусь, видишь, сирена. Брат, меня надо спасать, я не знаю, что мне делать", — рассказал актер на камеру своего телефона и выложил получившееся видео в свой Instagram. Вскоре этот ролик был удален.Конфликт в аэропорту начался после того, как у Тимура Ефременкова нашли подозрительный брелок, после чего актер вспылил и устроил дебош.Пресс-служба аэропорта отметила, что с Тимуром Ефременковым работники воздушной гавани вели себя корректно и проводили досмотр в строгом соответствии с законом.Тимур Ефременков известен тем, что снялся более, чем в семи десятках фильмах и сериалах, а также своим непродолжительным браком с участницей "Дома-2" Юлией Кириенко.