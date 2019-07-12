Финалистка Фабрики звезд-2, участница Евровидения-2004
поделилась с поклонниками переживаниями, опубликовав откровенный пост на своей
странице в Instagram. Юлия Савичева
стала замечать, что время летит очень быстро.
Финалистка "Фабрики звезд-2", участница "Евровидения-2004"
поделилась с поклонниками переживаниями, опубликовав откровенный пост на своей
странице в Instagram. Юлия Савичева
стала замечать, что время летит очень быстро.
"Казалось бы, совсем недавно мне было 16, и я
впервые открывала двери в звездный дом "Фабрики", а сегодня моей дочке уже
почти два года", – отметила певица. Она добавила, что стала замечать за собой,
что "в череде событий, дел и переживаний стала очень бояться что-то упустить".
По словам Юлии Савичевой, теперь каждую минуту
отпуска она старается ни на шаг не отходить от дочки. Даже понимая, что слишком
балует ребенка, артистка ничего не может с собой поделать.
Знаменитость призналась, что ей страшно
услышать однажды от дочери, что она всегда работала и ее часто не было рядом. К
слову, подобные угрызения мучают многих звезд шоу-бизнеса и слишком занятых
карьерой родителей.
Как писали "Дни.ру", недавно набила татуировку в честь своей дочери.
Многие осудили и раскритиковали певицу за это.
Напомним, в
2014 году вышла замуж за музыканта, композитора, поэта и певца
Александра Аршинова. Именно он написал для нее музыку к песням "Седьмое небо" и
"Выше звезд". За свою творческую карьеру 32-летняя исполнительница выпустила пять
альбомов.