Финалистка Фабрики звезд-2, участница Евровидения-2004 поделилась с поклонниками переживаниями, опубликовав откровенный пост на своей странице в Instagram. Юлия Савичева стала замечать, что время летит очень быстро.

Финалистка "Фабрики звезд-2", участница "Евровидения-2004"поделилась с поклонниками переживаниями, опубликовав откровенный пост на своейстранице в Instagram. Юлия Савичевастала замечать, что время летит очень быстро."Казалось бы, совсем недавно мне было 16, и явпервые открывала двери в звездный дом "Фабрики", а сегодня моей дочке ужепочти два года", – отметила певица. Она добавила, что стала замечать за собой,что "в череде событий, дел и переживаний стала очень бояться что-то упустить".По словам Юлии Савичевой, теперь каждую минутуотпуска она старается ни на шаг не отходить от дочки. Даже понимая, что слишкомбалует ребенка, артистка ничего не может с собой поделать.Знаменитость призналась, что ей страшноуслышать однажды от дочери, что она всегда работала и ее часто не было рядом. Кслову, подобные угрызения мучают многих звезд шоу-бизнеса и слишком занятыхкарьерой родителей.Как писали "Дни.ру", недавно набила татуировку в честь своей дочери.Многие осудили и раскритиковали певицу за это.Напомним, в2014 году вышла замуж за музыканта, композитора, поэта и певцаАлександра Аршинова. Именно он написал для нее музыку к песням "Седьмое небо" и"Выше звезд". За свою творческую карьеру 32-летняя исполнительница выпустила пятьальбомов.