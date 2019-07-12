Вернуть предприятиям Украины - российские заказы. Такое обещание работникам завода Машпроект в Николаеве дал Юрий Бойко. Из-за напряжённых отношений с Россией - около девяти тысяч сотрудников предприятия практически остались без работы.

Вернуть предприятиям Украины — российские заказы. Такое обещание работникам завода "Машпроект" в Николаеве дал Юрий Бойко. Из-за напряжённых отношений с Россией — около девяти тысяч сотрудников предприятия практически остались без работы.Один из лидеров "Оппозиционной платформы" приехал, чтобы встретиться с коллективом, сообщает телеканал "Россия 24". По словам политика, партии удалось наладить открытый диалог с Москвой, в частности на этой неделе — была встреча с премьером Дмитрием Медведевым.