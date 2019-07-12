Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался буквально загнан в угол в вопросе интеграции его страны с Россией. Однако даже в таких условиях белорусский лидер умудряется шантажировать своего российского коллегу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался буквально загнан в угол в вопросе интеграции его страны с Россией. Однако даже в таких условиях белорусский лидер умудряется шантажировать своего российского коллегу.В преддверии переговоров в Санкт-Петербурге, на которым президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко будут обсуждать интеграционные процессы в рамках работы над Союзным государством, Батька неожиданно сменил риторику и стал намекать, что весь процесс находится на грани срыва. Если не произойдет каких-то серьезных изменений за короткие сроки, подчеркнул он, то обсуждать на это встрече будет попросту нечего.При этом в торможении процессов интеграции президент Белорусии обвиняет едва ли ни лично премьер-министра России Дмитрия Медведева. Тут Александр Лукашенко несколько лукавит, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на источники. Издание сообщает, что между политиками уже продолжительное время существует взаимная неприязнь.И, тем ни менее, Москва выполнила все, что требовалось от нее в рамках подготовки интеграции и, несмотря на заявления белорусского лидера, мяч на стороне Минска. Александр Лукашенко был вынужден в очередной раз прибегнуть к незатейливому шантажу, уверены эксперты, не потому, что российская сторона не предоставила конкретных предложений, а потому что они его не устроили."Публично угрожая срывом переговоров с Путиным, он фактически пытается добиться определенных уступок", – оценили поведение Александра Лукашенко в газете. Также президент Белоруссии прибег к своей излюбленной тактике, намекая, что в случае возникновения проблем с Москвой, Минск легко найдет для себя новых друзей.