Защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в футбольном клубе Сочи, 32-летний игрок обороны подписал соглашение с новичком российской премьер-лиги, подробности которого не разглашаются.

Защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи", 32-летний игрок обороны подписал соглашение с новичком российской премьер-лиги, подробности которого не разглашаются.Кудряшов перешел в "Сочи" на правах свободного агента. В минувшем сезоне Федор выступал за турецкий "Истанбул Башакшехир", который он покинул в середине июня 2019 года.Привет, Федор! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #КудряшовСочи pic.twitter.com/lW2ltXmS3A— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 июля 2019 г.В составе команды из города Стамбул 32-летний уроженец Иркутска принял участие в восьми играх и забил один мяч в своей дебютной игре в чемпионате Турции. Ранее Кудряшов защищал цвета "Спартака", "Терека", "Ростова" и "Рубина". Также на его счету 30 матчей, один гол и одна голевая передача за сборную России.