Командующий Генеральным штабом Украины Руслан Хомчак заявил о том, что Вооруженные силы страны готовятся повторить провокацию с нарушением российской границы в Керченском проливе. В прошлый раз корабли были отправлены с ведома Петра Порошенко, на этот раз военным придется заручиться поддержкой Владимира Зеленского.

Командующий Генеральным штабом Украины Руслан Хомчак заявил о том, что Вооруженные силы страны готовятся повторить провокацию с нарушением российской границы в Керченском проливе. В прошлый раз корабли были отправлены с ведома Петра Порошенко, на этот раз военным придется заручиться поддержкой Владимира Зеленского.В интервью изданию "Новынарня" Руслан Хомчак ответил на вопрос о том, планирует ли флот страны повторить свою провокацию возле Крымского моста. "Именно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем", – рассказал он.Командующий Генштабом Украины добавил, что корабли будут нарушить границы России для того, чтобы передать послание Москве. "Керченский пролив – наш, как бы русские ни кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив", – цитирует издание "Политнавигатор" Руслана Хомчака. Отметим, ранее он же рассказывал, что у страны "нет столько солдат, чтобы ими рисковать".Первая провокация Украины в Керченском проливе была совершена с ведома Петра Порошенко, который тогда занимал должность президента. Многие эксперты заявили, что глава государства не просто был в курсе, но и был непосредственным инициатором произошедшего.При этом отправка украинских военных кораблей в территориальные воды России стала крупной ошибкой Петра Порошенко. В результате моряки были задержаны российскими пограничниками. Политик попытался обратить эту ситуацию себе на пользу, но у него ничего не вышло.Теперь шанс повторить это провальное решение представился . Его подчиненные ясно дали понять, что готовы рискнуть военнослужащими ради того, чтобы привлечь внимание международной общественности.