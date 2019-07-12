Злоумышленник похитил кошелек с деньгами из-под подушки, на которой спала потерпевшая.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в мае текущего года фигурант находился в гостях у 61-летней знакомой, с которой они вместе употребляли спиртное. Сделав вид, что уходит домой, злоумышленник дождался, когда потерпевшая уснет и проник в жилище через хозяйственную постройку с целью похитить ценное имущество. Под подушкой, на которой спала потерпевшая, фигурант обнаружил кошелек. Вытащив из портмоне 12 000 рублей, обвиняемый положил его обратно и покинул чужой дом.Обнаружив пропажу денег, пенсионерка обратилась в полицию.Обвиняемый был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания, пояснив, что похищенные деньги потратил на спиртное и продукты.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.