12.07.2019

2019-07-12 21:05:25

Житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии после семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



В пятницу, 12 июня, местная жительница вызвала правоохранителей после скандала с мужем. Когда полицейские прибыли к дому, супруг женщины стал стрелять по ним из карабина.



Сотрудник Росгвардии скончался от полученных ранений. Помощник оперативного дежурного получил серьезные травмы. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.



Позднее злоумышленника обнаружили мертвым, По факту произошедшего проводится проверка, передает .