В июле семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева отпразднует десятую свадебную годовщину. Актриса рассказала, что уже очень давно хотела поехать путешествовать по России, но как-то не выдавалось повода. Круглая дата стала отличным стимулом посмотреть карельские красоты и прикоснуться к естественной природе родины.

В июле семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева отпразднует десятую свадебную годовщину. Актриса рассказала, что уже очень давно хотела поехать путешествовать по России, но как-то не выдавалось повода. Круглая дата стала отличным стимулом посмотреть карельские красоты и прикоснуться к естественной природе родины.Молодые люди надеялись, что смогут улететь немного дальше в честь первого юбилея. Но из-за закрытых границ у звездной пары больше нет возможности собраться с друзьями на зарубежных курортах, поэтому Елизавета Боярская вместе со своим мужем нашли прекрасную альтернативу. Актриса сообщила, что совсем скоро они отправятся в Карелию.К сожалению, в этот знаменательный день глава семейства – Максим Матвеев уедет в другой город по работе, поэтому паре придется поздравлять друг друга исключительно по телефону. Но зато после нескольких дней разлуки, супруги окажутся в сказочной части России."Всего два-три часа от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте. В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак – это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере", – откровенно заявила актриса.По слова Елизаветы, период самоизоляции благоприятно повлиял на атмосферу в их семье. У творческих родителей появилось больше возможностей проводить время вместе с детьми и принимать участие в их развитии. Почти два месяца семья Боярской и Матвеева была неразлучна. Актеры вместе с двумя детьми стойко выдержали все карантинные меры в своей квартире в Санкт-Петербурге.21 Апр 2020 в 4:39 PDTПовезло, что апартаменты были совсем новые, и у Елизаветы вместе со всеми членами семьи хватало забот, связанных с ремонтом и обстановкой жилой площади. Боярская заверила, что им пришлось прикрепить график на холодильник, чтобы она и Максим не забывали о своих обязанностях: кто следит за сыновьями, а кто заносит очередной новый стул на кухню.