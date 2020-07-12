Звезда Инстаграм, актриса Ольга Медынич совершала много рискованных поступков в своей жизни. Но самым смелым решением для нее оказался переезд.

Звезда "Инстаграм", актриса Ольга Медынич совершала много рискованных поступков в своей жизни. Но самым смелым решением для нее оказался переезд.Ольга Медынич родилась 38 лет назад в Ленинграде, окончила Академию театрального искусства, после чего играла в различных спектаклях. К 30 годам актриса исполнила далеко не все свои мечты. Главным желанием для нее был переезд в Москву.Такое решение далось Ольге нелегко. Она вспоминает, что в родном городе все было хорошо. Однако ей пришлось уйти из театра, все бросить и уехать, как призналась актриса, в никуда. "Если хочешь чего-то – просто сделай. И сделала, это было больно, страшно, но необходимо", – рассказала Медынич.Актриса отметила, что она совершенно несобранный человек. Ольга постоянно теряет ключи, не знает, где находятся ее документы. Она благодарна мужу Джемалу Тетруашвили и маме, которые всегда ей помогают. "Если бы не они, я вообще не понимала бы, как меня зовут", – посмеялась знаменитость.24 Июн 2020 в 10:24 PDTНапомним, Ольга Медынич стала весьма знаменита за последние пять лет. Актриса сыграла множество ролей в сериалах, но настоящий успех к ней пришел после того, как она начала развивать свой инстаграм-аккаунт. Артистка начала снимать забавные видеоролики, которые пришлись по душе пользователям Сети. Сейчас на нее подписаны почти два миллиона человек.