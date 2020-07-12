Звезда сериала Папины дочки никогда не афишировала свою личную жизнь. Дарья Мельникова долго скрывала брак с актером Артуром Смольяниновым, заключенный в 2013 году. Спустя несколько лет после скромной свадьбы в семье произошло пополнение – артистка родила сына. А подробности из жизни Мельниковой все чаще всплывали в прессе, чем в личных аккаунтах звезды.

Звезда сериала "Папины дочки" никогда не афишировала свою личную жизнь. Дарья Мельникова долго скрывала брак с актером Артуром Смольяниновым, заключенный в 2013 году. Спустя несколько лет после скромной свадьбы в семье произошло пополнение – артистка родила сына. А подробности из жизни Мельниковой все чаще всплывали в прессе, чем в личных аккаунтах звезды.Бушующая пандемия коронавируса изменила не только финансовое положение творческих людей, но и побудила многих начать общаться со своей аудиторией. Дарья Мельникова не стала исключением. Несмотря на то, что девушка почти не делится семейными кадрами и не рассказывает о проблемах с мужем, к ней стали "тянуться" поклонники и задавать интересные вопросы, связанные не только с личной жизнью актрисы.На этот раз фанаты звезды сериала "Папины дочки" поинтересовались, помнит ли Дарью свой первый поцелуй в кадре. Ответ Мельниковой не заставил себя долго ждать. Артистка поделилась, что первым ее партнером по поцелуям на съемочной площадке стал не менее талантливый актер – Александр Головин.2 Май 2020 в 8:06 PDTПодобная сцена была снята в фильме "Золушка 4х4". В этой кинокартине молодым людям достались главные роли: Дарья была Золушкой, а Александр – маленьким принцем. Актеры быстрораскрепостились на площадке и смогли показать всей съемочной группе настоящий мастер-класс по эффектным поцелуям."Это была моя первая роль. Надо сказать, Саша очень любит целоваться со мной", – шутливо подметила Дарья Мельникова в своем "Инстаграм".Несмотря на то, что актриса много времени проводит с семьей, ей удается сниматься в успешных проектах и развиваться в карьерном плане. Одной из последних картин, в которой снялась Дарья, стал сериал "Крепкая броня". Новая кинолента посвящена 75-летию Великой Победы, ее премьера уже состоялась в начале мая этого года на центральном телевидении.