В настоящее время правоохранители проводят проверку.

В Ковровском районе Владимирской области произошло ДТП на трассе «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя», в результате которого один человек скончался, еще трое - пострадали.По данным регионального УМВД, ДТП произошло на 12 километре дороги. Водитель иномарки выскочил на встречную полосу. В результате он врезался в другой автомобиль.В результате ДТП на месте происшествия умер пассажир виновника аварии. Виновник и еще один пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Кроме того, получил травмы водитель второго автомобиля. Он тоже был госпитализирован.По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства.