Споры о происхождении коронавируса в мире продолжаются как среди экспертного сообщества, так и на страницах СМИ. Сбежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь озвучила сенсационные данные.

Споры о происхождении коронавируса в мире продолжаются как среди экспертного сообщества, так и на страницах СМИ. Сбежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь озвучила сенсационные данные.Ступив на американскую землю Ли-Мэн Янь рассказала, что ей довелось быть одним из первых ученых в мире, который занимался изучением нового коронавируса. Причем произошло это еще до того, как китайские власти сообщили миру о существовании этой болезни.По словам вирусолога из Гонконга, от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения Лео Пуна она получила задание изучить выборку заболеваний атипичной пневмонией. При этом другой ее товарищ сообщил, что новая болезнь способна передаваться от человека к человеку еще до того, как об этом сообщили официальный Китай и ВОЗ.Ли-Мэн Янь добавила, что передала руководству всю необходимую информацию, однако та была проигнорирована. Представители ВОЗ эту информацию постарались опровергнуть. Аналогичную позицию заняло и правительство Китая."Мы никогда ничего не слышали об этой женщине", – подчеркнули в китайском посольстве в США. А правительство страны, добавили дипломаты, отреагировало на вспышку коронавируса оперативно и эффективно.Возможно, это не первое сенсационное заявление, касающееся происхождения коронавируса и роли Китая в этом. Так, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон рассказал, что сотрудники лаборатории города Ухань сдались американской разведке и поделились информацией о COVID-19.1 Июн 2020 в 9:57 PDT