Адвокат Михаила Ефремова просит привлечь к уголовной ответственности телеведущего. Эльман Пашаев требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист управлял своим автомобилем в день ДТП.

Адвокат Михаила Ефремова просит привлечь к уголовной ответственности телеведущего. Эльман Пашаев требует возбудить дело за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист управлял своим автомобилем в день ДТП.Защитник актера втянул Владимира Соловьева в скандал. Отметим, что если на ведущего заведут дело по статье 310 УК России ("Разглашение данных предварительного расследования" – прим. ред.), то ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные/исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев."Это безобразие, этого нельзя было делать", – заявил Эльман Пашаев. Примечательно, что ранее юристов сразу двух сторон – Михаила Ефремова и близких погибшего в ДТП Сергея Захарова – наказали за нарушение адвокатской этики. Было заявлено, что Эльман Пашаев и Александр Добровинский слишком активно комментировали резонансное дело и занимались самопиаром.Напомним, на днях Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами уголовного дела и вскоре оно будет передано в прокуратуру. Как отметил его защитник, актер свою вину не признает и находится в шоковом состоянии.Как писали "Дни.ру", что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Актер,, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сейчас он под домашним арестом.