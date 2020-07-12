Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный автомобиль односельчанки и решил покататься.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого жителя одного из сел района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).2 июля текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 20-летнего гражданина. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. При проведении проверки автомобиля по базам данных полицейские выяснили, что данное транспортное средство водителю не принадлежит.Сотрудники полиции установили, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный автомобиль, принадлежащий односельчанке, с оставленными в нем ключами и решил покататься.Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.