В регионе продолжается борьба с коварной инфекцией.

В регионе продолжается борьба с коварной инфекцией.Во Владимирской области еще 43 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки, сообщили 12 июля в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Кроме того, за минувшие сутки скончалось еще двое зараженных, а 33 - выздоровело.С начала эпидемии во Владимирской области инфекцию выявили уже в общей сложности уже у 4917 человек. Из них 90 умерли. Выздоровело 3820 человек.