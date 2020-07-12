12.07.2020

2020-07-12 09:30:03

Во Владимирской области за сутки было выявлено еще 43 случая коронавируса

За прошедшие сутки на 12 июля лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 - в Ковровском районе,

5 - в Петушинском,

5 - в о. Муром,

5 - в Вязниковском,

5 - в г. Владимире,

4 - в Юрьев-Польском,

3 - в Кольчугинском,

3 - в Судогодском,

3 - в Собинском,

2 - в Александровском,

2 - в Гороховецком,

1 - в Селивановском.

Всего в регионе зарегистрировано 4917 случаев заболевания.

866 - во Владимире,

745 - в Гусь-Хрустальном,

586 - в Петушинском,

420 - в о. Муром,

386 - в Александровском,

358 - в Ковровском,

290 - в Собинском,

250 - в Вязниковском,

216 - в Юрьев-Польском,

171 - в Кольчугинском,

146 - в Судогодском,

124 - в Киржачском,

100 - в Меленковском,

83 - в Суздальском,

70 - в Камешковском,

41 - в г. Радужном,

35 - в Селивановском,

30 - в Гороховецком.