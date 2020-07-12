Надежда Сысоева призналась журналистам, на что уходят ее гонорары. Однако актриса не стала называть сумму своего заработка.

Надежда Сысоева призналась журналистам, на что уходят ее гонорары. Однако актриса не стала называть сумму своего заработка.Участнице шоу Comedy Woman Надежде Сысоевой исполнилось 36 лет. Актриса не выглядит на свой возраст. Поклонники восторгаются внешним видом знаменитости и иногда просят ее раскрыть секрет своей стройности.Надежда призналась, что практически не ограничивает себя в еде. Она вообще не ест сладкое и с самого детства не употребляет жареную пищу. Сысоева очень любит фрукты, смузи.За кожей знаменитости ухаживают профессиональные косметологи. Актриса не скрывает, что может себе позволить делать такие услуги регулярно.Помимо бьюти-процедур, девушка тратит гонорары на родителей и близких, помогает другим людям, а также много путешествует. Надежде нравится во время поездок заводить новые знакомства. Сысоева уверена – чем больше путешествий, тем больше эмоций и вдохновения.5 Июл 2020 в 2:31 PDTЧто касается личной жизни, то сейчас Надежда увлечена молодым человеком, имя которого скрывает. Актриса не демонстрирует личную жизнь. Сысоева любит, когда она возвращается домой, а возлюбленный делает сюрпризы и угощает ее ужином. "Лучший подарок – это внимание и время, которое вы уделяете человеку", – отметила участница шоу Comedy Woman.