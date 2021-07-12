На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 июля лабораторно подтверждено 233 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 июля лабораторно подтверждено 233 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Из них больше всего - 72 случая - в областном центре, 21 в Ковровском, 20 в Муромском, 22 в Гусь-Хрустальном, 16 в Петушинском, 14 в Суздальском, 8 в Гороховецком, 14 случаев в Вязниковском и 12 в Собинском районах. 12 в Кольчугинском, по 5 заболевших в Меленковском и в Киржачском районах, 3 в Юрьево-Польском районе. По 2 случая заболевания зафиксировано в Камешковском, Судогодском и в Александровском районах,3 в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 030 случаев заболевания. Из них 9098 случаев заболевания во Владимире.