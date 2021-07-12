Во Владимирской области уже принято свыше 1 тыс. заявлений на государственную социальную помощь на основании социального контракта. Выплату получили уже 806 человек на сумму 49,1 млн рублей.

Во Владимирской области уже принято свыше 1 тыс. заявлений на государственную социальную помощь на основании социального контракта. Выплату получили уже 806 человек на сумму 49,1 млн рублей.Право на эту меру поддержки предусмотрено малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых по независящим от них причинам не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленную во Владимирской области на момент обращения (трудоспособное население – 12085 рублей, дети – 11294 рубля, пенсионеры – 9303 рубля).Денежные средства граждане смогут направить на следующие мероприятия:– поиск работы (размер ежемесячной выплаты составляет 12085 рублей, продолжительность действия контракта – не более 9 месяцев, денежная выплата предоставляется не более 4 месяцев. Конечный результат: заключение трудового договора в период действия социального контракта, повышение денежных доходов гражданина);– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (единовременно не более 250 тыс. рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина для ведения предпринимательской деятельности (приобретение основных средств, материально-производственные затраты, имущественные обязательства на праве аренды (не более 15 процентов назначаемой выплаты). Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина);– ведение личного подсобного хозяйства (размер ежемесячной выплаты – 12085 рублей, но не более 100 тысяч рублей на период действия социального контракта, продолжительность выплаты – не более 12 месяцев. Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина).Для реализации названных мероприятий оказывается содействие в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Стоимость курса обучения – не более 30 тысяч рублей. Размер выплаты в случае прохождения стажировки –6042,5 рубля. Продолжительность стажировки – не более 3 месяцев.Кроме того, граждане смогут направить денежные средства социального контракта на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации:– удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости;– приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви, товаров для ведения личного подсобного хозяйства;– прохождение лечения;– прохождение профилактического медицинского осмотра;– стимулирование ведения здорового образа жизни;– обеспечение потребности семей в услугах дошкольного и школьного образования.Размер ежемесячной выплаты в этом случае составляет 12085 рублей. Продолжительность действия контракта – не более 6 месяцев. Его конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.На эти цели в текущем году будет направлено свыше 280,2 млн рублей, в том числе 249,4 млн рублей − из федерального бюджета. Ожидаемая численность получателей − около 2,8 тыс. человек.Фото