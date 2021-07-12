Эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков сделал смелое заявление. Экономист предположил, что пенсии в России могут отменить.

Эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков сделал смелое заявление. Экономист предположил, что пенсии в России могут отменить.Специалист не исключает, что эти социальные выплаты в нашей стране в будущем исчезнут. Он отметил, что руководствуется в своих выводах тем, что пенсионный возраст в России уже повысили, и ограничений для дальнейших жестких мер в этом отношении, по его мнению, нет.Вместе с тем, Сергей Жаворонковдопустил, что власти оставят одно исключение, как в Китае. Там пенсии выплачиваются только государственным служащим.Так экономист отреагировал на слова главы ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее политик предположил, что в России могут повысить пенсионный возраст до 70 лет. По его мнению, такая мера вероятна к 2030 году.Высказался по данному вопросу также экономист и финансовыйаналитик Виталий Калугин. Он окрестил заявление Владимира Жириновского "троллингом". Эксперт полагает, что подобная реформа не оправдана с экономической точки зрения. Ведь в таком случае пенсионеров в стране практически не останется.Также, считает аналитик, не исключены проблемы с Пенсионнымфондом: россиянам будут платить все меньше. В итоге, полагает эксперт, пенсия в России через десяток лет может стать нищенской.Подобные слухи о повышениипенсионного возраста в России в Совфеде назвали "необоснованной страшилкой". Эти домыслы там связывают с предстоящей предвыборной кампанией. Кроме того, ранее назвали категорию граждан, которая имеет право