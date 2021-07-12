В разгаре летний отдых детей в лагерях. Следственный комитет России рекомендует обратить внимание на простые правила для безопасности ребёнка.

В разгаре летний отдых детей в лагерях. Следственный комитет России рекомендует обратить внимание на простые правила для безопасности ребёнка.При выборе лагеря нужно проверить наличие санитарно-эпидемиологического заключения, лицензий и сертификатов. Основной документ - договор об оказании услуг, убедитесь, что он не вызывает у вас никаких вопросов. Также тщательно нужно отнестись к заполняемым сведениям о ребёнке. Внимание нужно уделить и сборам детей в лагерь. Решите, нужно ли ребёнку брать с собой какие-то ценные вещи. Перед отправкой ребёнка узнайте номер телефона представителя лагеря, по которому, в случае необходимости, можно оперативно связаться с руководством. Выбирайте детский лагерь взвешенно и осознанно.