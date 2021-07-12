На этом посту он сменил Романа Годунина.

Владимир Сипягин назначил Германа Елянюшкина на пост временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области.Герман Вячеславович родился в 1969 году в Сызрани. Он окончил Санкт-Петербургскую Высшую пожарно-техническую школу МВД РФ и Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». Госсслужащий работал во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве, в Тюменской, Псковской и Московской областях. В последние годы занимался строительством и ЖКХ. Именно эти отрасли он и будет курировать в администрации региона.Напомним, что его предшественника Романа Годунина 8 июля с поста вице-губернатора. В Белом доме пояснили, что причиной увольнения послужили подложные документы, представленные Романом Сергеевичем при приёме на работу. Между тем, бывший госслужащий намерен решение главы региона в суде.