Из-за роста числа заболевших COVID-19 власти Греции вводят обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. О новых мерах по борьбе с пандемией объявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.

Из-за роста числа заболевших COVID-19 власти Греции вводят обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. О новых мерах по борьбе с пандемией объявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.В течение лета необходимо вакцинировать не менее 70% взрослого населения страны, сообщил глава правительства. Он назвал угрозой появление мутации коронавируса "дельта" и процент тех, кто не хочет делать прививку. Это вынуждает многие государства вернуться к ограничениям, констатировал политик.Единственным путем для преодоления ситуации Мицотакис назвал вакцинацию. "Через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем", – напомнил премьер-министр мнение научного сообщества.Глава правительства объявил о новых мерах по борьбе с пандемией. Вакцинация становится обязательной для работников домов престарелых. Тех, кто не сделал прививку, отстранят от работы с 16 августа.Также с 1 сентября вакцинация становится обязательной для медработников государственного и частного сектора. Новые меры затрагивают и вооруженные силы."Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом – вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно", – объяснил премьер-министр.С 16 июля все внутренние помещения, ночные клубы, бары и кинотеатры станут доступны только вакцинированным. "Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург", – сообщил глава правительства.Объявленные меры Мицотакис назвал "актом справедливости" для большинства граждан. "Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов", – добавил политик.