Демонтаж планируют завершить к концу лета.
Гусь-Хрустальный 17 млн рублей на снос ДК, сгоревшего в июле 2020 года. Он должен завершиться до конца лета.
Напомним, что после экспертизы специалисты пришли к выводу, что ремонту МБУК ЕСКЦ не подлежит.
Ранее сообщалось, что
Процесс демонтажа осложнит особенность конструкции бывшего Клуба имени Ленина. У сооружения и стадиона «Центральный» общая несущая стена.
Напомним, что власти намерены восстановить существующий ДК «Хрустальный», но проект по капремонту появится лишь к концу года.
Что касается возведения нового ДК, то местные власти склоняются к строительству на участке, который освободится после сноса здания.
«Ещё мы рассматриваем вариант с обращением к правительству и включению объекта в федеральную адресную инвестиционную программу», - рассказывала во время своей пресс-конференции директор департамента культуры Алиса Бирюкова.