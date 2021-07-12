Демонтаж планируют завершить к концу лета.

Гусь-Хрустальный 17 млн рублей на снос ДК, сгоревшего в июле 2020 года. Он должен завершиться до конца лета.Напомним, что после экспертизы специалисты пришли к выводу, что ремонту МБУК ЕСКЦ не подлежит.Ранее сообщалось, чтоПроцесс демонтажа осложнит особенность конструкции бывшего Клуба имени Ленина. У сооружения и стадиона «Центральный» общая несущая стена.Напомним, что власти намерены восстановить существующий ДК «Хрустальный», но проект по капремонту появится лишь к концу года.Что касается возведения нового ДК, то местные власти склоняются к строительству на участке, который освободится после сноса здания.«Ещё мы рассматриваем вариант с обращением к правительству и включению объекта в федеральную адресную инвестиционную программу», - рассказывала во время своей пресс-конференции директор департамента культуры Алиса Бирюкова.