Сегодня депутат Госдумы Игорь Игошин подал документы на выдвижение, как кандидат партии Единая Россия, по владимирскому семьдесят девятому одномандатному округу, для регистрации на выборы в Государственную Думу.

Сегодня депутат Госдумы Игорь Игошин подал документы на выдвижение, как кандидат партии "Единая Россия", по владимирскому семьдесят девятому одномандатному округу, для регистрации на выборы в Государственную Думу.Для каждого кандидата эта процедура - очень серьезный и ответственный шаг, отметил депутат. Игорь Игошин поблагодарил всех, кто отдал за него голос на предварительном голосовании. Это порядка 70 тысяч жителей региона- Спасибо за результаты этой работы, удалось сделать действительно много. Но всегда, это закон каждой деятельной команды - больше предстоит сделать. Уверен, что работая вместе мы добьемся результатовРанее документы в избирком на выдвижение подали Владимир Рыкунов и Сергей Корнишов от ЛДПР. И сегодня Владимир Рыкунов подал документы на регистрацию.