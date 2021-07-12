Игровой автомат Фруктовый слот, является очередной данью истории классическим игровым машинам (одноруким бандитам), положившим начало популяризации азартной игровой индустрии по всему миру.

Конечно, можно утверждать, что рулетка и карточные игры являются наибольшим стимулом развитием казино, но без игровых автоматов, а тем более в том виде, в котором они сегодня существуют, во всех надежных реальных и виртуальных казино не было бы такого огромного количества посетителей и конечно того, ради чего они работают – прибыли.

Игровой автомат Фруктовый слот, создан для поклонников игровых машин, кто может, спокойно отнеситесь к отсутствию красочной трехмерной графики, мультяшных видеовставок и солидной звуковой дорожки, для игроков, кому необходим чистый игровой процесс с моментальным результатом.

Играть в Фруктовый слот, Вы сможете на сайтах виртуальных казино, не ограничивая себя по времени, играйте когда угодно и сколько угодно, почувствуйте вкус победы в единоборстве с классикой игровых машин, получите удовольствие от моментальных результатов и вкуса фруктового сока.

Игровой автомат Фруктовый слот на своем вооружении имеет 3 барабана и всего 1 линию для осуществления ставки. Моментальный результат игры определяет генератор случайных чисел и контролируется системой контроли честности игрового процесса. На каждом барабане, вращающемся независимо друг от друга, нанесено по сорок символов, каждый из которых в определенной сочетаемости с другими или подобными символами имеет заданную сумму выигрыша, зависящую от размера сделанной ставки. В игре нет специальных бонусных символов, игры на риск, бесплатных спинов и прочих фишек современных игровых автоматов. Ставки на спин 1 цент -10 центов - 25 центов – 1$ - 5$, при этом данные ставки увеличиваются, согласна выбора одного из уровня игры, всего их три, в каждом отдельном уровне существует своя номинальная стоимость выигрышных комбинаций.

Интерфейс и управление игровым автоматом Фруктовый слот.

Интерфейс слота и пульт управления игрой полностью русифицирован . Главную часть слота, занимает игровое поле с тремя барабанами. Таблица выплат, занимает правую часть слота, она служит визуальным монитором, показывающим выбранную ставку, результат и размер выигрыша.

Клавиша «Авто игра» - игрок выбирает количество монет для осуществления ставки, указывает условия при которых авто спины будут прекращены, нажимает на данную клавишу и наблюдает за игровым процессом. Клавиши выбора количества монет «1 монета», «2 монеты», «3 монеты», будьте внимательны, нажатие на данную клавишу сразу запускает вращение барабанов. Пять кнопок с номиналом ставки от 1 цент -10 центов - 25 центов – 1$ - 5$. Под кнопками выбора суммы ставки, информационное окно с игровым балансом, суммой ставки и результатом спина.

Сопутствующие клавиши: Лобби – выход из игры, Касса – внесение депозита, Правила и Помощь доступны при игре на настоящие деньги. Клавиша «Играть на деньги» – переход в режим игры на реальные деньги, после быстрой регистрации.

Как играть

Выбираем номинал монеты нажатием на соответствующую кнопку, затем количество монет - одна – две - три. При выпадении выигрышной комбинации в таблице выплат под светится красноватым фоном сумма вознаграждения. Одна монета – первая графа таблицы выплат, две монеты – вторая графа, и три монеты третья графа.

Игра простая, и не требует глубоких теоретических и практических познаний, чтобы обыграть этот слот. Все гениальное просто, кроме серьезных сумм выигрышей.