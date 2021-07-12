Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 39 030 человек.

Во Владимирской области на 12 июля подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 22 жителя подхватили опасную инфекцию в 22 в Гусь-Хрустальном, 21 - в Ковровском, 20 - в Муромском, 16 - в Петушинском районах. По 14 заболевших выявлено в Вязниковском и Суздальском, по 12 - в Собинском и Кольчугинском районах. Восемь пациентов с ковидом прибавилось в Гороховецком, по 5 - в Меленковском и Киржачском, по 3 - в Юрьев-Польском и Селивановском , по 2 - в Камешковском, Александровском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 39 030 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9098 случай во Владимире, 4659 - в Гусь-Хрустальном районе, 4279 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.