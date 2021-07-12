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<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2021-mchs-predstavlyaet-itogi-nedeli-pozhary-i-proisshestviya-na-vode.html" target="_blank">МЧС представляет итоги недели: пожары и происшествия на воде</a> - Природные пожары, происшествия на воде,и юный герой из Киржача - эти и другие темы в обзоре руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко