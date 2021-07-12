Благодаря регулярному поливу и аэрации в жару снижается уровень пластической деформации дорожного полотна.

Владимирский «ЦУГД» дважды в сутки поливает центральные дороги областной столицы.«Когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов, проводится его аэрация. Техника направляет струи воды вверх, охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», - рассказали в пресс-службе мэрии.Чиновники уточняют, что благодаря регулярному поливу и аэрации в жару снижается уровень пластической деформации дорожного полотна.Днём работает четыре машины. Ежедневный расход воды превышает 300 кубических метров.