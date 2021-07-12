Оперативники задержали курьера одной из служб доставки, который передал две справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник...

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в сети Интернет обнаружили объявление о возможности получения за денежное вознаграждение документов о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования.Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина.Установлено, что изъятые документы указанным медицинским учреждением не выдавались.Отделом дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».В настоящее время оперативниками проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление организатора и соучастников противоправной деятельности.Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до 2 лет.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18