Возможность подтвердить права для опекунов и попечителей на mos.ru позволит им пользоваться услугами в электронном формате. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Возможность подтвердить права для опекунов и попечителей на mos.ru позволит им пользоваться услугами в электронном формате. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Опекуны и попечители смогут в режиме онлайн прикрепить ребенка к детской или стоматологической клинике, получить доступ к его электронной медицинской карте."Для этого достаточно просто внести данные подопечного в личном кабинете на портале mos.ru — проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме, после этого появится возможность подать электронные заявления", – рассказала Ракова.Подтвердить законные права опекунов и попечителей очень просто. Для этого нужно зайти в личный кабинет на mos.ru и ввести данные ребенка в разделе "Моя семья", выбрав тип родства "Мой подопечный". Сведения появятся в информационной системе московского Департамента труда и социальной защиты населения.После этого информацию проверят. Опекуну или попечителю для онлайн-прикрепления ребенка к поликлинике нужно следовать инструкции.Функция доступна для детей со столичным полисом ОМС и свидетельством о рождении, которое в Москве или за ее пределами после 1 октября 2018 года.При наличии полной учетной записи пользователи могут получить доступ к электронной медицинской карте ребенка по упрощенной процедуре. Нужно авторизоваться на mos.ru, в разделе "Здоровье" выбрать услугу "Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью", отметить детей до 18 лет, чьи медкарты необходимо просматривать.Если сведения о номере полиса общего медицинского страхования ребенка не были сохранены в личном кабинете, его нужно ввести в соответствующее поле. После поучения СМС-кода можно просмотреть электронную медкарту.