В разгар летних каникул муниципальный парк Добросельский во Владимире закрыт для посещения. Жители Восточного района вынуждены искать альтернативные места для прогулок.

В разгар летних каникул муниципальный парк Добросельский во Владимире закрыт для посещения. Жители Восточного района вынуждены искать альтернативные места для прогулок.Летом простаивают и площадки, и детский городок. Пусты прогулочные радиальные аллеи, и спортобъекты. По словам жителей Восточного района, дети могли бы отдыхать в парке с пользой, однако, лето проводят за его пределами. Рядом с парком действуют только платные аттракционы. И день отдыха там может пробить брешь в семейном бюджете. Люди обращают внимание на паспорт объекта, который по-прежнему висит на воротах. Согласно информации на баннере, работы должны были завершиться в августе 2020-ого.Екатерина, жительница Восточного района:- Сейчас, конечно, лето. Конечно, где-то гулять надо. Здесь вот, в разгар лета, вокруг него гуляем, а не в нём.Реновация "Добросельского" проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Напомним, парк после ремонта уже открывали. Он, кстати, весной этого года ушёл под воду. Фото разошлись по соцсетям. Муниципальный "Добросельский" официально закрыли для посещения 25-ого мая. Первоначально звучала информация, что доступ в парк будет приостановлен на месяц. Однако, уже середина июля. Как пояснили "Вестям" в горадминистрации, работы действительно затягиваются. Подрядчик по разным причинам не уложился в заявленные сроки. Роль сыграли и пандемия, и дефицит стройматериалов. В мэрии подчёркивают: пока в парке задействована тяжёлая техника, он будет "на замке". Это продиктовано соображениями безопасности.