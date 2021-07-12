Причитающаяся сумма составляет 15 тысяч 100 рублей.

За шесть месяцев текущего года девять тысяч доноров из Владимирской области получили 135 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что средства выплачиваются по линии социальной защиты населения. Они перечисляются в беззаявительном порядке до 1 апреля. Причитающаяся сумма составляет 15 тысяч 100 рублей.Лицам, вновь награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», для оформления выплаты необходимо подать заявление и комплект документов, либо оформить выплату через госуслуги или МФЦ.Почётные доноры имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, а также на приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок на санаторно-курортное лечение.