Гражданин, предоставив для оформления договора поддельные документы и справку 2-НДФЛ, получил денежные средства в сумме около 1,5 млн рублей...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Лефортово задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств финансово-кредитной организации путем мошенничества.В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник обратился в отделение банка на Авиамоторной улице с целью заключения кредитного договора. В результате рассмотрения поступившей заявки кредит был одобрен. Далее гражданин, предоставив для оформления договора поддельные документы и справку 2-НДФЛ, получил денежные средства в сумме около 1,5 млн рублей и кредитную карту, лимит которой составил более 330 тысяч рублей. В дальнейшем платежи по погашению кредита и уплаты процентов мужчиной не производились, и сотрудники банка обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний житель Подмосковья. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18