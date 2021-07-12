Жители ДНР и ЛНР знают, что такое Украина, поэтому именно они могут создать новую стратегию поведения по отношению к Киеву.

Жители ДНР и ЛНР знают, что такое Украина, поэтому именно они могут создать новую стратегию поведения по отношению к Киеву.Такое мнение озвучил глава белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант. По его словам, жители Донбасса знают не понаслышке, что такое украинство, поэтому именно они могут стать проводниками влияния на настроения украинцев.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал слова российского коллеги Владимира Путина о том, что народ Украины ни в чем не виноват и является нашим братским народом.Белорусский политолог отметил, что создание новой стратегии по отношению к Киеву интересна на Донбассе далеко не всем. По его словам, некоторые жители ЛНР и ДНР хотят просто забыть об Украине, став российскими гражданами, однако это не является правильным выходом из ситуации.По мнению эксперта, жителям Донбасса могут найти ключи к Украине и украинскому народу, ведь это огромная территория с многомиллионным населением.Дзермант уверен: не получится просто заявить, что они забыли и отрезали Украину.Политолог подчеркнул, что именно жители Донбасса могут стать своего рода проводниками новой общности Киев. Влияние, которое они могут оказать на налаживание связи с Украиной и украинским народом, несоизмеримо с чьим-то другим.