Президентский фонд культурных инициатив получил заявки на гранты из 82 регионов. Регистрация продлится до 30 июля.

Президентский фонд культурных инициатив получил заявки на гранты из 82 регионов. Регистрация продлится до 30 июля."Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий продлится до 30 июля. Свои проекты авторы заявок направляют через информационную систему президентского фонда культурных инициатив", – говорится в сообщении пресс-службы .Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского и Красноярского краев, Башкирии и Иркутской области.Часть заявок одобрена и зарегистрирована в системе. Некоторые фонд отправляет на доработку, по остальным идет заполнение описательной части или составление бюджета проекта.В фонде отметили, что творческие инициативы подают молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов и форумов, музыкальные и театральные организации, коллективы музеев и библиотек, авторы кросс-культурных проектов.Подать заявку на конкурс можно по восьми направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".О старте приема заявок Фонд культурных инициатив объявил 15 июня. Итоги подведут 15 сентября. На следующий день начнется заключение договоров на грантовую поддержку.Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента Владимира Путина. На поддержку проектов в области культуры и искусства в 2021 году выделено 3,5 миллиарда рублей.