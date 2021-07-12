За истекший период 2020 года выявлено 377 нарушений, внесено 135 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 70 лиц, к административной - 35, объявлено 5 предостережений, в суд направлен 41 иск, принесено 8 протестов.

За истекший период 2020 года выявлено 377 нарушений, внесено 135 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 70 лиц, к административной - 35, объявлено 5 предостережений, в суд направлен 41 иск, принесено 8 протестов.Так, Ковровским и Муромским прокурорами в рамках исполнения поручений прокуратуры области выявлены многочисленные нарушения, касающиеся обеспечения не в полном объеме доступности инвалидов к объектам социального назначения (органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения, аптеки, торговые центры, объекты культуры, отделы социального обслуживания, социально-бытовые учреждения, почтовые отделения). Внесено более 40 представлений, большая часть из которых находится на рассмотрении, по рассмотренным – принимаются меры для устранения нарушений.Под пристальным вниманием прокуроров находятся лица, вынужденные проживать в учреждениях социального обслуживания и требующие постоянного ухода. В них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, законодательства, обеспечивающего сохранность имущества граждан, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Так, в Болотском психоневрологическом интернате пресечено несоблюдение требований по организации контроля за недвижимым имуществом пациентов, по представлению прокурора приняты меры по устранению нарушений, касающихся необходимости проведения ремонта в банно – прачечном помещении, установке необходимой раковины в буфетной, размещению огнетушителей в соответствии с установленными требованиями.В Ковровском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов по представлению прокурора устраняются нарушения противопожарного режима (недостаточная ширина эвакуационных выходов, нерабочее состояние устройств самозакрывания дверей, захламленные эвакуационные выходы), санитарно- эпидемиологического законодательства (нарушение режима хранения продуктов, несоответствия маркировки продуктов питания и медицинского оборудования).По инициативе прокуроров в отношении виновных лиц данных учреждений возбуждены административные дела за нарушения пожарной безопасности и нарушение требований к организации питания, а также не соблюдение норм доступности для инвалидов.Предъявлены претензии к работе организаций, предоставляющих услуги по организации питания в социальных учреждениях.Так, руководителю ООО «2М», организующему процесс питания в Болотском психоневрологическом интернате, внесено представление, в котором указано на недопустимость допуска к работе сотрудника без отметок о его вакцинации против гепатита, нарушения режима хранения суточных проб продуктов.Вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с ненадлежащей организацией транспортного обеспечения лиц с ограниченными возможностями.Ковровской прокуратурой установлено, что центральный вход на автовокзале не оборудован бордюрным съездом, контрастной разметкой, проход к платформам не обеспечен, а в ООО «Управление троллейбусного транспорта» 38 троллейбусов и 14 автобусов не оборудованы визуальным дублированием информации, в ряде случаев отсутствует сообщение с места инвалида с водителем. По представлению прокурора нарушения устраняются.По-прежнему выявляются нарушения, касающиеся квотирования рабочих мест для инвалидов.Скорректирована работа органов местного самоуправления по работе муниципальных жилищных комиссий в части организации обследования жилья инвалидов на предмет их пригодности для проживания, подборе квартир для инвалидов – колясочников.Реагирование потребовалось в отношении учреждений здравоохранения, где лекарственные средства инвалидам с сердечно – сосудистыми заболеваниями, онкологией, сахарным диабетом предоставлялись несвоевременно и в непредусмотренном лечением объеме, что вынуждало пациентов приобретать их самостоятельно.Фото