Сегодня коллектив компании АДМ объявил бойкот, (()) ее сотрудники отказываются выходить на работу, пока им не выплатят зарплату за три месяца. Сейчас у АДМ осталось только 8 автобусов, по двум маршрутам. И половина из них не вышла в город. Чем закончилась забастовка - расскажем в итоговом выпуске 21.05

Сегодня коллектив компании АДМ объявил бойкот, ее сотрудники отказываются выходить на работу, пока им не выплатят зарплату за три месяца. Сейчас у АДМ осталось только 8 автобусов, по двум маршрутам. И половина из них не вышла в город. Чем закончилась забастовка - расскажем в итоговом выпуске 21.05