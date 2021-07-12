Сегодня коллектив компании АДМ объявил бойкот, (()) ее сотрудники отказываются выходить на работу, пока им не выплатят зарплату за три месяца. Сейчас у АДМ осталось только 8 автобусов, по двум маршрутам. И половина из них не вышла в город. Чем закончилась забастовка - расскажем в итоговом выпуске 21.05
<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2021-rabotniki-vladimirskogo-avtobusnogo-prevozchika-obyavili-zabastovku.html" target="_blank">Работники владимирского автобусного превозчика объявили забастовку</a> - Сегодня коллектив компании АДМ объявил бойкот, (()) ее сотрудники отказываются выходить на работу, пока им не выплатят зарплату за три месяца. Сейчас у АДМ осталось только 8 автобусов, по двум маршрутам. И половина из них не вышла в город. Чем закончилась забастовка - расскажем в итоговом выпуске 21.05
[url=https://33live.ru/novosti/12-07-2021-rabotniki-vladimirskogo-avtobusnogo-prevozchika-obyavili-zabastovku.html]Работники владимирского автобусного превозчика объявили забастовку[/url] - Сегодня коллектив компании АДМ объявил бойкот, (()) ее сотрудники отказываются выходить на работу, пока им не выплатят зарплату за три месяца. Сейчас у АДМ осталось только 8 автобусов, по двум маршрутам. И половина из них не вышла в город. Чем закончилась забастовка - расскажем в итоговом выпуске 21.05