Наталья Гудкова столкнулась с трудностями на пути к успеху.

Наталья Гудкова столкнулась с трудностями на пути к успеху.АктрисаНаталья Гудкова родом из Нижнего Новгорода. У звезды сериалов"Акушерка", "Солдаты" и "Доярка из Хацапетовки"есть брат-двойняшка – Иван Гудков, сделавший успешную карьеру в кино. Он оператор–постановщик.НатальяГудкова окончила Школу-студию МХАТ в 2000 году. Ее кинодебют состоялся черезтри года после получения диплома. Всего в творческой копилке 43-летней Гудковойбез малого 60 картин.ЛичнаяжизньАртисткапошла под венец в год окончания вуза. В мужья Наталья Гудкова выбрала однокурсникаДениса Манохина. Пара почти сразуобзавелась малышом. Сына чета назвала Николаем.Супружество оказалось для молодых людей тяжким испытанием. Наталье и ее сыну пришлосьжить у родителей мужа. Денис брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Манохинтрудился даже на стройке. Этот брак звезды сериала "Солдаты" просуществовалвсего пять лет. После развода Денис перебрался в США. Николай, которому уже 21год, поддерживает отношения с папой.НатальеГудковой приписывали роман с режиссером ленты "Солдаты" СергеемАрлановым. Об интрижке знаменитостей заговорили после их совместной работы всериале.2010 году актриса родила мальчика, которого назвала Владимиром. Второй ребенокзвезды появился вне брака. Гудкова личность отца маленького Вовы тщательно скрывает.СМИ удалось выяснить, что у мужчины есть семья и уходить от жены он несобирается. Более того, таинственный папа не считает Владимира своим ребенком.Звездасериала "Солдаты" надеется, что когда-нибудь ее младший сын обрететотца. Наталья Гудкова не будет препятствовать общению мальчика с родителем. "Спапой Вовы ситуация сложная, мы оба в ней виноваты", – сказала актрисаотечественных теленовелл в одном из интервью.Проблемысо здоровьем2005 году из-за перегрузок на съемках у Натальи Гудковой обострились проблемы спозвоночником. Медики диагностировали у звезды грыжу между позвонками. Актрисаперенесла сложную операцию.Хирургическоговмешательства пришлось ждать шесть месяцев. Это время Наталья вспоминает сужасом. От боли женщина не могла передвигаться. Артистка постоянно принимала сильнейшие обезболивающие.Попавв трудную ситуацию Гудкова обнаружила, что не нужна никому, кроме родственников.Наталья много молилась. Актриса уверена, что именно вера в Бога поставила ее наноги.НатальяГудкова сегодняАктрисапродолжает активно работать. В марте состоялась премьера теленовеллы "Акушерка.Счастье на заказ", в которой Наталья сыграла одну из главных ролей. Гудковасосредоточена на воспитании 11-летнего Вовы. Актриса ведет аккаунт в "Инстаграм",где рассказывает об успехах отпрыска и общается с поклонниками.