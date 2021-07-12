Во-первых, мне не пришлось самой его выбирать и переживать, подойдет ли. А во-вторых, я пенсионерка, и такая экономия для меня весьма ощутима». В рамках акции «Оборудование Суперцена» абонент

Во-первых, мне не пришлось самой его выбирать и переживать, подойдет ли. А во-вторых, я пенсионерка, и такая экономия для меня весьма ощутима». В рамках акции «Оборудование Суперцена» абонент может купить один маршрутизатор и одну ТВ-приставку. Количество устройств ограничено. Дополнительное оборудование может быть приобретено по базовым тарифам. Узнать более подробную информацию и подать заявку на подключение