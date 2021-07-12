Встреча завершилась в серии пенальти, где точнее оказались итальянцы.

Домашние стены не помогли сборной Англии по футболу снять проклятие в сериях пенальти - на домашнем стадионе "Уэмбли" при поддержке десятков тысяч фанатов команда уступила титул лучшей сборной Европы итальянцам.Мечты о возвращении футбола домой спустя 55 лет не сбылись. Победа на чемпионате 1966 года продолжает оставаться единственным крупным успехом англичан. Сборная Италии к четырем титулам лучшей команды мира добавила вторую победу на Евро - спустя 53 года.Фанаты английской сборной в день матча обезумели: уже в полдень в местах их наибольшего скопления - на центральных площадях Лондона и на подходах к стадиону - царило разгульное веселье с кутежом. Поклонники команды наконец смогли выплеснуть эмоции, что копились три дня в ожидании финала. Традиционными песнями и плясками они не ограничились, свою любовь команде они демонстрировали с фонарных столбов, светофоров и знаменитых британских двухэтажных автобусов. В ход шли файеры, фейерверки, в том числе пивные - английские фанаты любят расплескать вокруг себя этот напиток, распевая песни.При таком размахе веселья инцидентов избежать не удалось. Самый серьезный произошел у стадиона: порядка ста фанатов, по всей видимости, не имевших билеты, прорвали заграждения и ворвалась на территорию стадиона. Для наведения порядка пришлось вмешиваться полиции, которая оградила место инцидента, в то время как сотрудники стадиона выводили за его территорию нарушителей. Мимо этого инцидента не прошел даже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), осудивший произошедшее. "Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях", - заявили в организации.Непосредственно на футбольное поле никто перед игрой не прорвался (это случилось уже позже), так что после непродолжительной церемонии открытия команды могли спокойно начать встречу.Первое игровое действие англичан оказалось неточным - несогласованные действия защитника и вратаря команды привели к назначению углового удара. Такую ошибку можно было бы объяснить волнением хозяев поля в столь ответственном матче, но подобные предположения развеяла их контратака. Ее умным пасом развил Гарри Кейн, фланговым навесом продолжил Киран Триппьер, а завершил ударом в ближний угол Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Евро - он случился на второй минуте игры. Прошлый рекорд принадлежал испанцу Хесусу Переде, который в 1964 году забил мяч сборной СССР в начале шестой минуты.После гола на стадионе молчать остались только семь тысяч зрителей - примерно столько итальянских болельщиков попало на игру. Остальные 50 с лишним тысяч были вне себя от радости. В том числе и семилетний принц Джордж Кембриджский, чья реакция на гол стала одним из ярких моментов игры. На матч он пришел вместе с родителями - принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин. Поддержать английскую команду в этот день также приехали бывший капитан национальной сборной Дэвид Бекхэм и голливудский актер Том Круз.Игра "трех львов" в первом тайме должна была им понравиться. Поведя в счете, английская команда сосредоточилась на оборонительных действиях, что на этом турнире ей удавалось лучше других команд - за шесть предыдущих матчей они пропустили лишь раз.Итальянцы к концу тайма значительно превзошли соперника по времени владения мячом (62%), не дали больше нанести ударов по своим воротам, но и в атаке особо не преуспели. Самые опасные моменты они приберегли на вторую половину матча. После перерыва англичане стали играть еще ближе к своим воротам, что позволило гостям создать несколько опасных моментов подряд - особенно выделялись острые удары Лоренцо Инсинье, который вместе с Федерико Кьезой получил больше пространства в атаке благодаря тактическим перестановкам Роберто Манчини.Но голом суждено было отметиться не нападающему, а защитнику Леонардо Бонуччи, который пришел атаковать во время подачи с углового. Он оказался самым расторопным в штрафной площади после спасения вратаря англичан Джордана Пикфорда. При равном счете игра немного потеряла в событийности. Ее оживил прорыв на поле болельщика. Стюарды несколько раз безуспешно пытались поймать его, в итоге он сам сдался, выбившись из сил.Иссякла под конец основного времени и изобретательность игравших команд. При таком раскладе дополнительное время было неизбежным. Примечательно, что для выявления победителя его пришлось сыграть во всех трех решающих матчах Евро - полуфиналах и финале.Нынешний Евро получился ярким, поэтому команды решили просто так с ним не расставаться. В последние его полчаса шанс вырвать победу имели обе команды, но созданные ими моменты были не из разряда таких, что заставляют хвататься за голову. Что и понятно - команды не рисковали, минимизировав шансы на ошибку. В дополнительное время они больше боролись, чем играли. Три желтые карточки - тому подтверждение.Лучшего пришлось определять в серии пенальти, с которой у англичан особая история. С 1990 года в плей-офф чемпионатов мира и Европы родоначальники футбола практически всегда проигрывают. Хоть в 2018 году они и оказались лучше колумбийцев, статистика говорила не в их пользу. Так и получилось - три промаха против двух у итальянцев. Решающий - у Букайо Сака.Итальянская сборная разрушила мечты английской о завоевании второго значимого трофея спустя 55 лет после победы на чемпионате мира. Фанаты "трех львов" могут еще на полтора года забыть песню о возвращении футбола домой - до чемпионата мира в Катаре. Она изначально не нравилась главному тренеру англичан Гарету Саутгейту, поскольку напоминала о поражении в полуфинале домашнего чемпионата Европы 1996 года. Тогда он был игроком и тоже не забил решающий пенальти в послематчевой серии.А футбол возвращается в Рим, в Италию, чья сборная уже побеждала на Евро - в 1968 году. К радости не только итальянских болельщиков: англичане после спорной победы в полуфинале над датчанами потеряли значительную часть поддержки за рубежом. Так кубок взяла команда, к которой нет никаких вопросов. Лучшая на сегодня по результатам на планете - беспроигрышная серия итальянцев достигла 34 матчей, до мирового рекорда осталось продержаться одну игру. В финале она дала нанести англичанам только один удар по воротам - тот самый, на второй минуте. А Джанлуиджи Доннарумма - вратарь итальянской сборной - стал лучшим игроком турнира.