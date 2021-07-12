У семилетнего Арсения Иванова - редкое заболевание, несовершенный остеогенез. У мальчика ломкие кости, и от неосторожных движений в любой момент они могут сломаться. Арсению требуется помощь телезрителей.

У семилетнего Арсения Иванова - редкое заболевание, несовершенный остеогенез. У мальчика ломкие кости, и от неосторожных движений в любой момент они могут сломаться. Арсению требуется помощь телезрителей.Арсений уже умеет читать, в этом году мечтает пойти в школу. Хотя мама, Светлана ЛисОва, пока опасается. Дети в школе могут быть непредсказуемыми. А у Арсения - патологическая ломкость костей. Ему противопоказано быстро бегать, прыгать, стукаться.Светлана Лисова, мама Арсения:- Он очень общительный ребенок. Очень хочет общаться с детьми. Поэтому обучение на дому - не выход для нас. Ему нужно социализироваться."Хрустальный ребенок" - так Арсения называют врачи. С самого рождения мальчик уже прошел 17 курсов лечения, недавно пережил операцию - теперь в левом бедре у него установлен телескопический штифт. Сейчас кости активно растут, и их плотность снижается.Олег Иванов, папа Арсения:- Организм не вырабатывает коллаген - вещество, которое отвечает за гибкость кости. И у него, как у нормальных людей, они не гнутся, а ломаются прямо сразу.Из-за операции мальчик не мог ходить почти полгода. По словам родителей, времени зря не терял - занимался с преподавателями, играл с отцом в шахматы, учился читать и собирать конструктор. От сверстников в умственном развитии не отстает. Если не опережает их. А вот физически мальчик развит слабо. Если не следить за здоровьем, можно остаться инвалидом. Поэтому Арсению раз в полгода нужна терапия. Она стоит огромных денег. Которых в семье нет.Светлана Лисова, мама Арсения:- Нам бы хотелось выразить огромную благодарность всем людям, которые помогли нам собрать на операцию.Все-таки мир не без добрых людей. И я верю, что с нашим ребенком всё будет хорошо... И деньги снова соберем. И ребенок у нас будет лечиться, будет обычный, нормальный ребенок.Стоимость лечения Арсения Иванова - 537 тысяч 516 рублей. Для помощи нужно отправить СМС со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Доступны и другие способы пожертвования - с ними можно ознакомиться на сайте Русфонда. По словам врачей, в 80 процентах случаев болезнь отступает в подростковом возрасте. Но для этого Арсению нужна терапия. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.Для помощи Арсению отправьте СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей.