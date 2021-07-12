Глава Nord Stream AG уверен, что санкции США против Северного потока помешали транзиту газа через Украину

Глава Nord Stream AG уверен, что санкции США против "Северного потока" помешали транзиту газа через УкраинуУправляющий директор швейцарской компании Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил о вреде санкций США для Украины. Он отметил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, что из-за санкций против "Северного потока-2" Россия не смогла выполнить контракт о транзите газа через украинскую территорию.Глава компании-оператора рассказал, что барьеры против газопровода, которые американцы создают с 2019 года, действительно, приводят к определенному негативному эффекту. Однако, из-за непредсказуемой политики Соединенных Штатов страдает, в том числе, Украина, уверен эксперт.Так, в том же 2019 году российская и украинская стороны договорились о транзите голубого топлива. Ежегодно через территорию Украины должно было проходить 40 миллиардов кубометров природного газа. Транзитный договор был рассчитан до конца 2024 года.Варниг рассказал, как санкции США удалили по Украине. Из-за новых препятствий Россия была вынуждена временно остановить работы по прокладке трубопровода. И это несмотря на то, что наша страна уже сделала необходимые авансовые платежи. Более того, объем газа, который планировалось поставлять, по мнению эксперта, превышал первоначальные ожидания.Напомним, ранее "" сообщали, что аналитик Ростовский высмеял президента Украины Владимира Зеленского, который пожаловался, что американский лидер Джо Байден не сообщил ему лично о своем желании прекратить давление на участников проекта "Северный поток".